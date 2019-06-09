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КАК ДЕЛА? Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1983

Скульптор: Juan Huerta

Размер: 12×10 cm

Можете, конечно, посмеяться, но мне очень нравится эта небольшая композиция, на которой милое утиное семейство интересуется у знакомой улитки, взгромоздившейся на цветущий куст, как её дела. Несмотря на кажущуюся простоту и незатейливость изделия, оно нравится не только мне. Эта работа хорошо знакома многим коллекционерам испанского фарфора. Я же решил познакомить вас с нею сегодня по двум таким причинам.

Во-первых, 9 июня считается официальным днём рождения знаменитого на весь мир героя американских мультфильмов Дональда Дака — забавного белого селезня с жёлтым клювом и жёлтыми же лапами. Именно 9 июня 1934 года, то есть ровно 85 лет назад, на экраны кинотеатров вышел первый фильм с участием Дональда Фонтлероя Дака (таким является его полное имя). Фильм назывался ''Маленькая мудрая курочка''. И появившийся в нём новый утиный персонаж так полюбился зрителям, что его тут же начали ''приглашать'' в мультфильмы с Микки Маусом, Гуфи и Плуто. Пока, наконец-то, в 1937 году не вышел мультфильм ''Дон Дональд'', уже полностью посвящённый только Даку. С того времени он стал всемирно известным и до сих пор остаётся необыкновенно любимым мультяшным героем. Которому, кстати, едва ли не единственному в истории, была предоставлена честь оставить отпечаток не руки, а лапы (!) на знаменитой голливудской Аллее звёзд кинематографа.

И второй повод. Его я считаю куда более важным, чем первый. Потому что он даёт мне возможность ответить всем моим знакомым и незнакомым друзьям по ''Фейсбуку'', отправившим тёплые поздравления в мой адрес несколько дней назад по случаю дня рождения. Я, конечно же, старался ответить лично и каждому. Но, боясь оставить без внимания хотя бы одного из поздравивших меня, спешу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы ещё раз сказать слова благодарности в ваш адрес. Тем более, что сегодня во всём мире отмечается Международный день друзей. А так получилось, что даже пришедшие в этот день поздравления из Германии и Израиля, России и Америки, Испании и Великобритании лишний раз напомнили мне о том, сколь непредсказуемой может быть жизнь, умудрившаяся рассеять моих давних друзей и приятелей по всему свету.

Дружба такая непростая штука, что о ней в одном коротком посте многого ведь и не скажешь. Да, собственно говоря, дружба вообще не то, о чём следует говорить много и подробно. Настоящая дружба даётся человеку так редко и так незаметно, что счастье обладать ею нужно порой заслужить, более того — выстрадать. Вот почему, когда я слышу, как дружбой хвастаются направо и налево (не говоря уже о том, как дружбой направо и налево пользуются), у меня тут же возникают большие сомнения в том, о дружбе ли вообще идёт речь… Дружба это ведь не частое участие в совместных застольях и не показушные обмены дорогими подарками. Дружба это когда человек, ничем особо тебе не обязанный, в трудную минуту предложит помощь сам. Не дожидаясь просьбы о помощи. А чувствуя эту вашу трудную минуту так, как это дано чувствовать только близкому человеку.

Притча. О дружбе. Спросил комар муху:

- Не подскажешь, где тут поблизости растут цветы? Знаешь, хочется пожить в красоте и порядке…

- Где цветы, я тебе не скажу, — отвечает муха. — Но зато я знаю огромное количество местных помоек и свалок, где всегда можно поживиться разной вкуснятиной.

Полетел комар дальше. Встречает пчелу.

- Не скажешь, пчела, где тут помойки и свалки? Поживиться бы едой какой-никакой…

- Нет, — отвечает пчела. — Помойки и свалки не по моей части. Давай-ка я лучше покажу тебе, какими красивыми и, кстати, питательными могут быть цветы и деревья!

Это, к слову, о том, как друзей выбирать. Ведь не зря же в народе говорят: с кем поведёшься, от того и наберёшься…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. И спасибо ещё раз всем за поздравления. Да хранит вас Господь. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…

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