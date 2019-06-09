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Спорт

Неймар ударил меня и сфотографировал мою избитую задницу, — модель об изнасиловании (фото)

15:38 9 июня 2019 251
Неймар и Наджила Триндаде
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Наджилы Триндаде, обвинившей знаменитого футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, с адвокатом бюро «Фернандес и партнеры» вскоре после произошедшего в одном из парижских отелей.

«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой», — приводит слова Наджилы Триндаде издание Marca.

Кстати, как сообщает Mundo Deportivo, модель потеряла сознание во время дачи показаний в полицейском участке в Сан-Паулу. Адвокат вынес ее из здания на руках и доставил в больницу.

В свою очередь, Неймар, получивший серьезную травму в лагере сборной Бразилии, прибыл в участок для дачи показаний на инвалидной коляске.

Напомним, что насилие якобы произошло 15 мая в одном из отелей Парижа. Триндаде утверждает, что, узнав об отсутствии средств контрацепции, она перехотела заниматься сексом, но Неймар не послушался ее и продолжил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что модель рассказала в телеэфире о ночи с Неймаром.

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