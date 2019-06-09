Происшествия

Одессе грозит экологическая катастрофа: биологи не рекомендуют заходить в море (фото, видео)

В Одессе бьют тревогу из-за необычного цвета морской воды в прибрежной зоне и на городских пляжах — она приобрела насыщенно зеленый цвет. Напомним, накануне на Одессу обрушилась непогода.

Соцсети полнятся фото и видеосвидетельства странного явления.

Экологи считают, что необычный цвет воды спровоцирован размножением в воде микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena. Об этом в комментарии BBC Украина заявил биолог и руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

«Первое — соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения — увеличилась. Второе — загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня», — объясняет случившееся специалист.

Купаться в таком море он не рекомендует и предупреждает о возможности возникновения местных аллергических реакций.

Тем не менее местные власти опасности не видят и не запрещают купание на городских пляжах.

Фото Людмилы Клименко (Facebook)

Напомним, в настоящее время об экологической опасности предупредили на Киевщине — в районе Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества.

Тем временем в аннексированном Крыму оккупанты мало того, что загрязняют море, так еще и закрывают свободный доступ к нему.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter