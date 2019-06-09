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Одессе грозит экологическая катастрофа: биологи не рекомендуют заходить в море (фото, видео)
В Одессе бьют тревогу из-за необычного цвета морской воды в прибрежной зоне и на городских пляжах — она приобрела насыщенно зеленый цвет. Напомним, накануне на Одессу обрушилась непогода.
Соцсети полнятся фото и видеосвидетельства странного явления.
Экологи считают, что необычный цвет воды спровоцирован размножением в воде микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena. Об этом в комментарии BBC Украина заявил биолог и руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.
«Первое — соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения — увеличилась. Второе — загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня», — объясняет случившееся специалист.
Купаться в таком море он не рекомендует и предупреждает о возможности возникновения местных аллергических реакций.
Тем не менее местные власти опасности не видят и не запрещают купание на городских пляжах.
Фото Людмилы Клименко (Facebook)
Напомним, в настоящее время об экологической опасности предупредили на Киевщине — в районе Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества.
Тем временем в аннексированном Крыму оккупанты мало того, что загрязняют море, так еще и закрывают свободный доступ к нему.
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