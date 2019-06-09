Украина

В Крыму взбунтовались против оккупантов из-за колючей проволоки на популярном пляже

В оккупированном Крыму российское Минобороны захватило популярный пляж в Севастополе. Территорию в урочище Батилиман обнесли колючей проволокой и начали строительство. Вывески на пляже гласят, что проход и проезд запрещен, доступ к морю на весь летний сезон-2019 будет перекрыт.

Для севастопольцев решение силовиков оказалось полной неожиданностью, тем более летом. Пляж в урочище Батилиман был одним из самых любимых в городе. В соцсетях жители признают, что методов борьбы у них немного: собрать подписи под петицией и надеяться, что это прошение не проигнорируют.

Пока собираются подписи, на территории уже вовсю ведется стройка. Заросли можевельника и краснокнижной красной сосны уничтожаются, на берегу моря строят какой-то элитный объект — местные жители называют его «дворец».

Напомним, строительство в урочище Батилиман началось в 2013 году по инициативе Виктора Януковича. После аннексии Крыма Россией постройки времен Януковича были признаны незаконными, и их снесли. В декабре 2018 года стало известно, что склоны и береговую территорию взяло под контроль российское Минобороны.

Батилиман — не первая территория, где вместо пляжа будет военный объект. Ранее стало известно о застройке пляжа в Гурзуфе.

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