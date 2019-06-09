"УДАР" отказался выдвигать кандидатов по спискам: Кличко объяснил причину

Политика

Партия «УДАР» решила выдвинуть своих кандидатов в народные депутаты только в мажоритарных избирательных округах, не формируя партийный список. Такое решение было принято на съезде политической силы 9 июня.

Объясняя его, лидер партии Виталий Кличко заявил, что для его команды важно, чтобы голоса за демократические силы, предлагающие реальный план изменений и преобразований, «не были распылены».

«Поэтому на эти досрочные выборы от „УДАРа“ пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать на округах, отчитываться перед людьми и воплощать планы своих избирателей», — заявил Кличко, которого цитирует пресс-служба партии.

Он также выразил сожаление, что невзирая на проведение многих переговоров об объединении с другими демократическими силами, «большого объединения» не случилось. В т.ч. Кличко вел такие переговоры с партией «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, однако они завершились безрезультатно.

Сам политик баллотироваться в парламент не будет, поскольку у него «еще много обязательств перед киевлянами».

Досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля. Партии должны сформировать свои списки до 10 июня.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter