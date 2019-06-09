- 16:20 "УДАР" отказался выдвигать кандидатов по спискам: Кличко объяснил причину
- 15:58 Одессе грозит экологическая катастрофа: биологи не рекомендуют заходить в море
- 15:38 Неймар ударил меня и сфотографировал мою избитую задницу, — модель об изнасиловании
- 15:21 Стало известно, кто пойдет в Раду по мажоритарке от «Слуги народа»
- 15:03 Скульптуры и картины, где я изобразил себя с Чиччолиной, многие называют порнографией, — Джефф Кунс
- 14:55 В реку Рось попали ядовитые вещества: что об этом известно
- 14:37 Португалия — Нидерланды: где смотреть онлайн финал Лиги наций
- 14:24 Трагедия под Одессой: женщина покончила с собой прямо на глазах у ребенка
- 14:07 Римокатолики отмечают Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа: что это за праздник
- 14:06 Легендарный волонтер Яна Зинкевич в 10-ке партии Порошенко
- 13:43 На трассе Львов – Тернополь произошло масштабное ДТП: много пострадавших
- 13:42 "Мы родственники": Потап разоткровенничался об отношениях с бывшей женой
"УДАР" отказался выдвигать кандидатов по спискам: Кличко объяснил причину
Партия «УДАР» решила выдвинуть своих кандидатов в народные депутаты только в мажоритарных избирательных округах, не формируя партийный список. Такое решение было принято на съезде политической силы 9 июня.
Объясняя его, лидер партии Виталий Кличко заявил, что для его команды важно, чтобы голоса за демократические силы, предлагающие реальный план изменений и преобразований, «не были распылены».
«Поэтому на эти досрочные выборы от „УДАРа“ пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать на округах, отчитываться перед людьми и воплощать планы своих избирателей», — заявил Кличко, которого цитирует пресс-служба партии.
Он также выразил сожаление, что невзирая на проведение многих переговоров об объединении с другими демократическими силами, «большого объединения» не случилось. В т.ч. Кличко вел такие переговоры с партией «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, однако они завершились безрезультатно.
Сам политик баллотироваться в парламент не будет, поскольку у него «еще много обязательств перед киевлянами».
Досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля. Партии должны сформировать свои списки до 10 июня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...