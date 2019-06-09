«Не хочу бегать за партиями»: отвергнутый «Слугой народа» Лещенко определился с походом на выборы

Политика

Народный депутат Сергей Лещенко не исключает возможности баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в одном из мажоритарных избирательных округов Киева в качестве самовыдвиженца. Об этом политик заявил в эфире одного из телеканалов. Напомним, в мае депутат стал фигурантом антикоррупционного расследования САП.

Окончательное решение по этому поводу он планирует принять в ближайшие дни.

«Я не хочу бегать за списками, за партиями. У меня есть еще один вариант — это баллотироваться по округу в городе Киев», — заявил Лещенко, подчеркнув, что последние полгода тесно сотрудничал с партией «Слуга народа», однако ее политсовет решил не включать в избирательный список людей, которые уже были избраны в Раду.

«Это решение, с которым я соглашаюсь, потому что это (партия. Ред.) новая сила, с которым я соглашаюсь, потому что это новая сила, она должна идти с нового, чистого листа», — сказал Лещенко.

Напомним, партия «Слуга народа» на съезде 9 июня обнародовала ТОП-100 партийного списка для участия в выборах. В него включены в т. ч. глава партии Дмитрий Разумков, советник Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

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