Сеть восхитила исполненная детьми рок-версия гимна Украины с измененным текстом (видео)

Общество

Детский вокальный ансамбль из Новомосковска Днепропетровской области представил фьюжн-версию Гимна Украины. В новой версии несколько изменены оригинальные слова Гимна, что, по мнению авторов переделки, сделало его более позитивным.

Так, вместо «Ще не вмерла України», они спели «Процвітає Україна, її слава й воля», а также «Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці».

Тем не менее в сети многие пользователи сочли такое вольное обращение с Гимном недопустимым.

«Осталось только флаг перевернуть, тризуб перерисовать и язык сменить. Какая разница? Закон же не писан», — не сдержала возмущения Ирина Казанцева.

Впрочем, большинство из оценивших современное звучание главной песни страны (ролик набрал в Facebook более 1,1 млн просмотров и не менее 765 комментариев), пришли к мнению, что она больше соответствует стилю молодого поколения.

«Наконец-то кому- то пришло в голову изменить смысл фраз о вечных муках и страданиях украинского народа на развитие, укрепление и процветание! Теперь если бы еще и поддержали все! Может и процветание в стране начнется», — выразила мнение единомышленников Ольга Пешкова.

Напомним, в марте Гимн Украины спели российские школьники, извинившись таким образом перед нашей страной за войну на Донбассе. А украинские футбольные ультрас громко напомнили о годовщине собственного антипутинского «гимна».



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