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В администрации Зеленского озаботились судьбой украинских граждан, задержанных в Бангладеш за ограбление
В Бангладеш полиция задержала шестерых граждан Украины, которым инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции при задержании. Родственники украинцев обратились за помощью к президенту Украины, с ними 9 июня встретился заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
На встрече была достигнута договоренность о направлении в Бангладеш консульской группы во главе с первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии Александром Громовым. Дипломаты должны на месте прояснить ситуацию и оказать задержанным помощь в поиске частного адвоката. Напомним, на днях президент Зеленский отправлял в Грузию свой самолет, чтобы доставить на родину задержанных там детей многодетной семьи Сусляк.
Согласно предварительной информации, украинцы отправились в Бангладеш 29 мая с туристической целью, однако с 31 мая связь с ними отсутствует.
«После многочисленных обращений в МИД Украины, консульство Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту Украины Владимиру Зеленскому» — говорится в сообщении администрации президента.
«На 10 июня запланирована встреча дипломатов в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу. Консул готовит командировки в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведение встреч с компетентными органами страны. Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии», — сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии Интерфаксу-Украина.
Напомним, ранее МИД Украины пришлось помочь с освобождением украинских моряков с судна Sea Shark, задержанного за незаконный заход в территориальные воды Египта.
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