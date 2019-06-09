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Происшествия

В администрации Зеленского озаботились судьбой украинских граждан, задержанных в Бангладеш за ограбление

21:54 9 июня 2019 86
Полиция Бангладеш
Инф. «ФАКТОВ»

В Бангладеш полиция задержала шестерых граждан Украины, которым инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции при задержании. Родственники украинцев обратились за помощью к президенту Украины, с ними 9 июня встретился заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

На встрече была достигнута договоренность о направлении в Бангладеш консульской группы во главе с первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии Александром Громовым. Дипломаты должны на месте прояснить ситуацию и оказать задержанным помощь в поиске частного адвоката. Напомним, на днях президент Зеленский отправлял в Грузию свой самолет, чтобы доставить на родину задержанных там детей многодетной семьи Сусляк.

Согласно предварительной информации, украинцы отправились в Бангладеш 29 мая с туристической целью, однако с 31 мая связь с ними отсутствует.

«После многочисленных обращений в МИД Украины, консульство Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту Украины Владимиру Зеленскому» — говорится в сообщении администрации президента.

«На 10 июня запланирована встреча дипломатов в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу. Консул готовит командировки в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведение встреч с компетентными органами страны. Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии», — сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии Интерфаксу-Украина.

Напомним, ранее МИД Украины пришлось помочь с освобождением украинских моряков с судна Sea Shark, задержанного за незаконный заход в территориальные воды Египта.

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