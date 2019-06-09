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Горбачеву пришлось оправдываться после сериала "Чернобыль"
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг версию создателей сериала HBO «Чернобыль» о том, что он распорядился не награждать академика Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.
«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — заявил Горбачев, признавшись, что из-за лечения не успел посмотреть сериал («ФАКТЫ» сообщали о госпитализации политика).
Академик Легасов стал одним из главных героев сериала «Чернобыль». В последней серии он выступает на суде, где выносят приговор работникам ЧАЭС и обвиняет государство в умалчивании дефектов атомных реакторов, которые, по его мнению, наряду с действиями сотрудников станции привели к катастрофе 1986 года. В действительности Легасов не присутствовал в суде.
В реальности Валерий Легасов занимался расследованием причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Однако после того, как он представил результаты своей работы в Австрии, его не избрали в научно-технический совет. В 1986—1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но Легасов не удостоился этой награды. В 1988 году он покончил с собой, записав перед смертью свои воспоминания на кассеты.
По его мнению, взрыв на ЧАЭС произошёл из-за «десятилетней задержки развития» атомной энергетики в СССР, дефектов реактора, экономии средств и нарушении техники безопасности.
Напомним, после сенсационного успеха сериала во всем мире в Киеве решили создать маршруты для туристов по местам его съемок.
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