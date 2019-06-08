Украина

Киевские власти хотят создать для туристов маршруты по местам съемок нашумевшего сериала «Чернобыль»

В мэрии Киева обсуждается проект создания нового туристического маршрута по локациям съемок гиперпопулярного мини-сериала «Чернобыль» от телекомпании HBO. Планируется, что туристам покажут локации съемок мини-сериала в Киеве и в Чернобыльской зоне, а гиды расскажут о съемках.

На следующей неделе планируется новая встреча с туроператорами для обсуждения новых идей и разработки сценариев маршрутов, сообщает киевский городской портал.

На совещании было заявлено, что после выхода на экраны сериала в Чернобыле побывают до миллиона туристов, а инвестиции в экономику Украины достигнут минимум 1 млрд долларов.

Средняя стоимость однодневной поездки в зону отчуждения в настоящее время для иностранцев составляет около 100 долларов, для граждан Украины — эквивалент 50 долларов.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как снимали эпизоды сериала в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter