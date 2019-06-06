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Украина

«Чернобыль» от HBO: сценарий сериала оказался в открытом доступе

16:29 6 июня 2019 33
Сериал «Чернобыль» НВО
Инф. «ФАКТОВ»

Создатели признанного самым популярным телесериалом в истории «Чернобыля» от НВО выложили сценарий в открытый доступ.

Об этом в Twitter сообщил сценарист Крэйг Мэзин: «Как и было обещано, я сделал скрипты для #ChernobylHBO доступными для скачивания. Вы можете найти их здесь: https://johnaugust.com/library».

Эксклюзивный материал о том, где снимали мини-сериал, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Где в Украине снимали сериал „Чернобыль“: главные локации».

Также читайте интервью с вдовой ликвидатора аварии на ЧАЭС Василия Игнатенко: «Гибель мужа мне предсказала гадалка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети сравнили кадры из сериала «Чернобыль» и документального фильма.

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