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«Чернобыль» от HBO: сценарий сериала оказался в открытом доступе
Создатели признанного самым популярным телесериалом в истории «Чернобыля» от НВО выложили сценарий в открытый доступ.
Об этом в Twitter сообщил сценарист Крэйг Мэзин: «Как и было обещано, я сделал скрипты для #ChernobylHBO доступными для скачивания. Вы можете найти их здесь: https://johnaugust.com/library».
Эксклюзивный материал о том, где снимали мини-сериал, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Где в Украине снимали сериал „Чернобыль“: главные локации».
Также читайте интервью с вдовой ликвидатора аварии на ЧАЭС Василия Игнатенко: «Гибель мужа мне предсказала гадалка».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети сравнили кадры из сериала «Чернобыль» и документального фильма.
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