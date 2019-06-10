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Демарш украинской певицы в РФ: Лобода отказалась летать самолетами Sukhoi Superjet
Выступающая в стране-оккупанте РФ украинская певица Светлана Лобода отказалась летать на провальных самолетах Sukhoi Superjet. Об этом сказано в райдере певицы, пишет Радио Свобода.
Также уточняется, что артистка и ее коллектив предпочитает прямые рейсы, выполняемые компанией «Аэрофлот».
Помощники других российских артистов также сообщили Радио Свобода, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100. Они просят не называть своих имен и имен своих работодателей.
Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» запретила своим сотрудникам летать на SSJ100. В публикации Telegram-канала «Двойная сплошная» утверждалось, что «ни один сотрудник „Яндекса“ не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100». Позже в компании признали, что такая рекомендация действительно была, но назвали «запрет» недоразумением. В «Яндекс» отметили, что обязательного характера прежняя рекомендация не носила. В настоящее время никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе «Яндекса».
Кроме того, британская BBC со ссылкой на свои источники сообщила, что топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки. В публикации отмечается, что приходить такие запросы начали еще до катастрофы SSJ100.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в московском аэропорту «Шереметьево» из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. Пожар потушили примерно за 15 минут. На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта, находилось 78 человек. Предварительно, причиной пожара стало попадание молнии в борт авиалайнера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», выжили 37 человек. 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб.
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