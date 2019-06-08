Ани Лорак получила очередную награду от страны-агрессора (список победителей премии МУЗ-ТВ 2019)

Шоу-бизнес

В пятницу, 7 июня, в московском дворце спорта «Мегаспорт» наградили лауреатов 17-й национальной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2019. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что гостей и номинантов этого года встречали ведущие: Максим Галкин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и Ксения Собчак. Галкин и Собчак вели шоу и в прошлом году — оно проходило в «Олимпийском».

Многие гости пришли на церемонию вместе с родными и близкими людьми. Юлия Барановская, Ани Лорак, Филипп Киркоров и другие взяли с собой детей. Полина Гагарина пришла с мужем Дмитрием Исхаковым. Компанию Валерию Меладзе составила супруга Альбина Джанабаева. Егор Крид привел на шоу всю семью — родителей и сестру.

Старт зрительскому голосованию и голосованию академиков был дан в начале апреля. По итогам общего голосования Дима Билан победил в номинации «Лучшее видео». Артист получил награду за клип «Молния». Сергей Лазарев унес с церемонии два трофея. Сначала певцу вручили тарелку за «Лучший альбом», а чуть позже объявили победителем в специальной номинации «За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене». Полина Гагарина стала победительницей в категории «Лучшее женское видео» — лучшим был назван ее клип «Выше головы».

Также в числе лауреатов «Премии МУЗ-ТВ 2019»:

«Лучшее концертное шоу» — Ани Лорак «Шоу DIVA»

«Лучший исполнитель десятилетия» — Стас Михайлов

«Лучшее мужское видео» — Артур Пирожков «Чика»

«За вклад в развитие популярной музыки» — Лолита

«Трендсеттер Яндекс. Эфира» — Егор Крид

«Лучшая песня» — Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»

«Лучший хип-хоп / R'n'B проект» — Джиган

«За вклад в развитие хип-хоп музыки» — Децл

«Прорыв года» — Zivert

«Лучший рок-исполнитель» — Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью московскому таблоиду Ани Лорак заявила, что не стремится стать «Мисс Вселенная», так как в душе считает себя именно такой.

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