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Голые на велосипедах в Сассексе: в Британии состоялся необычный велопробег (фото)
Сотни велосипедистов решили прокатиться в голом виде во время 14-го ежегодного велопробега по городу Брайтону и его окрестностям. Об этом пишет Daily Mail.
В ходе велопробега его участники старались показать, как уязвимы велосипедисты на дорогах, и настолько неисчерпаемы резервы человеческого тела.
«Голый пробег» проводился по согласованию с полицией Восточного Сассекса, которая и обеспечивала безопасность его участников.
Уточняется, что благодаря договоренностям более двух десятков полицейских на велосипедах и на других транспортных средствах помогали велосипедистам.
Маршрут велоэнтузиастов пролегал через центр города Брайтон, далее по набережной до соседнего города Хоув и заканчивался на нудистском пляже, где был проведен знатный пикник.
«Голый велопробег» за безопасность движения — одно из большого количества «обнаженных» событий, которые проводились по всему миру в эти выходные с целью борьбы за безопасность движения. Похожий пробег был проведен также в мексиканской столице Мехико.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Майкл Фабрикант, известный своей эксцентричностью, отличился очередным ярким перфомансом в своем округе в городе Личфилд. Эпатажный политик снял видео, на котором он голышом катается на велосипеде по городскому парку под песню Bicycle Race («Велосипедная гонка») группы Queen. Из одежды на депутате был лишь розовый галстук. Таким необычным способом британский парламентарий намеревается собрать деньги для местного хосписа, который заботится о людях, умирающих от рака.
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