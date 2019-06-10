Происшествия

Смертельное ДТП на Курбаса в Киеве: SEAT без колеса и водителя «пролетел» около двухсот метров

Незадолго до полуночи в воскресенье, 9 июня, на столичной улице Курбаса произошло жуткое происшествие.

Выяснилось, что водитель SEAT, двигаясь в сторону Борщаговки, недалеко от одной из станций скоростного трамвая потерял управление и зацепил высокий бордюр.

После удара у машины отлетело переднее левое колесо, оно пробило проволочное ограждение и оказалось на линии трамвая.

Однако машина не остановилась. Вскоре из салона на дорогу вылетел непристегнутый ремнями водитель.

Но SEAT продолжал движение. В общей сложности машина от места первого контакта с бордюром прошла около двухсот метров.

Окровавленного водителя забрала скорая, позже медики сообщили о его смерти.

Стало известно, что согласно показаниям свидетелей этого ДТП, SEAT двигался с очень большой скоростью. Почему водитель не тормозил, потеряв управление, и в каком состоянии управлял машиной, будет выяснять следствие.

Предварительно известно, что погибший проживал в Киевской области, ему было 27 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Львов — Тернополь вечером в субботу, 8 июня, произошла авария с участием сразу 5 авто.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter