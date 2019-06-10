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Смертельное ДТП на Курбаса в Киеве: SEAT без колеса и водителя «пролетел» около двухсот метров
Незадолго до полуночи в воскресенье, 9 июня, на столичной улице Курбаса произошло жуткое происшествие.
Выяснилось, что водитель SEAT, двигаясь в сторону Борщаговки, недалеко от одной из станций скоростного трамвая потерял управление и зацепил высокий бордюр.
После удара у машины отлетело переднее левое колесо, оно пробило проволочное ограждение и оказалось на линии трамвая.
Однако машина не остановилась. Вскоре из салона на дорогу вылетел непристегнутый ремнями водитель.
Но SEAT продолжал движение. В общей сложности машина от места первого контакта с бордюром прошла около двухсот метров.
Окровавленного водителя забрала скорая, позже медики сообщили о его смерти.
Стало известно, что согласно показаниям свидетелей этого ДТП, SEAT двигался с очень большой скоростью. Почему водитель не тормозил, потеряв управление, и в каком состоянии управлял машиной, будет выяснять следствие.
Предварительно известно, что погибший проживал в Киевской области, ему было 27 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Львов — Тернополь вечером в субботу, 8 июня, произошла авария с участием сразу 5 авто.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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