Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта: официальное фото и новые подробности

Стиль жизни

Счастливые молодожены Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт опубликовали первое официальное фото со своей свадьбы, которую они сыграли в Калифорнии 8 июня. Очаровательный снимок они оба разместили на своих страницах в Instagram. «Вчерашний день был лучшим в наших жизнях. Мы стали мужем и женой перед лицом Бога, наших семей и тех, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально», — написали новобрачные.

Супруги также сообщили, что их свадебные наряды создал знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани. 29-летняя дочь Арнольда Шварценнегера вышла замуж в белоснежном платье со шлейфом и с открытыми плечами. Из украшений на ней были бриллиантовые серьги и простой браслет. Жених был в классическом костюме с серебристым галстуком.

«Мне нравится это фото! Так счастлива за вас обоих!», — прокомментировала пост Пратта актриса Гвинет Пэлтроу, снимавшаяся вместе с ним в фильмах серии «Мстители». «Куча поздравлений!», — написала Карен Гиллан, партнерша Пратта по фильмам «Стражи Галактики».

Свадьбу сыграли на частном ранчо Сан-Исидро в Монтесито. В 1953 году здесь проводили свой медовый месяц родственники невесты — Джон Кеннеди (на то время еще будущий 35-й президент США) и его супруга Джеки. Как известно, мать Кэтрин и бывшая жена Арнольда Шварценеггера, журналистка Мария Шрайвер, приходилась родной племянницей Джону Кеннеди, убитому в 1963 году.

В центре мать Кэтрин Мария Шрайвер



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