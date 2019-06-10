- 07:24 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 07:20 Конфликт на рынке "Барабашово" в Харькове: появились тревожные данные о состоянии избитого журналиста
- 07:08 Сын Джамалы и дочь Евгения Кошевого пришли на "Голос. Діти": самые яркие моменты последнего эфира
- 06:55 Семь кругов ада: в Донецке жалуются на «трудности» при оформлении паспортов РФ
- 06:54 Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта: официальное фото и новые подробности
- 06:51 Украина – Италия: онлайн трансляция ½ финала чемпионата мира
- 06:40 Демарш украинской певицы в РФ: Лобода отказалась летать самолетами Sukhoi Superjet
- 06:30 Размер не имеет значения: ученые выяснили главные факторы полового акта для женщин
- 06:25 SOS, жара! Синоптики предупредили о погодных аномалиях новой недели
- 06:25 Константинопольский патриарх Варфоломей отреагировал на разборки Филарета с Епифанием
- 06:05 Настя и Потап отменили свадьбу в Италии: стала известна причина
- 05:55 «Сразу на подвал»: Евгений Кошевой рассказал, почему опасается ездить на могилу к отцу в «ЛНР»
Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта: официальное фото и новые подробности
Счастливые молодожены Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт опубликовали первое официальное фото со своей свадьбы, которую они сыграли в Калифорнии 8 июня. Очаровательный снимок они оба разместили на своих страницах в Instagram. «Вчерашний день был лучшим в наших жизнях. Мы стали мужем и женой перед лицом Бога, наших семей и тех, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально», — написали новобрачные.
Супруги также сообщили, что их свадебные наряды создал знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани. 29-летняя дочь Арнольда Шварценнегера вышла замуж в белоснежном платье со шлейфом и с открытыми плечами. Из украшений на ней были бриллиантовые серьги и простой браслет. Жених был в классическом костюме с серебристым галстуком.
«Мне нравится это фото! Так счастлива за вас обоих!», — прокомментировала пост Пратта актриса Гвинет Пэлтроу, снимавшаяся вместе с ним в фильмах серии «Мстители». «Куча поздравлений!», — написала Карен Гиллан, партнерша Пратта по фильмам «Стражи Галактики».
Свадьбу сыграли на частном ранчо Сан-Исидро в Монтесито. В 1953 году здесь проводили свой медовый месяц родственники невесты — Джон Кеннеди (на то время еще будущий 35-й президент США) и его супруга Джеки. Как известно, мать Кэтрин и бывшая жена Арнольда Шварценеггера, журналистка Мария Шрайвер, приходилась родной племянницей Джону Кеннеди, убитому в 1963 году.
Yesterday was the best day of our lives! We became husband and wife in front of God, our families and those we love. It was intimate, moving and emotional. We feel so blessed to begin this new chapter of our lives. We are so thankful to our families and our friends who stood with us, and grateful to Mr Giorgio Armani, who created a once in a lifetime dress for me to wear, and for Chris, the perfect suit. This morning we feel nothing but blessed.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» — первые фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!