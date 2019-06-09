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Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду "Стражей Галактики" — первые фото
Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и звезда фильмов «Стражи Галатики» и «Мир юрского периода» Крис Пратт, объявившие о помолвке в январе этого года, сыграли романтическую свадьбу на частном ранчо в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.
Место церемонии было украшено множеством цветов и зелени. «Все выглядели такими счастливыми», — сообщает источник. После церемонии гостям подали коктейли на лужайке — под живую музыку, которую исполнял оркестр. Предлагалось также множество свежих овощей и ягод. «Это было легкое летнее меню», — пишет издание.
На свадьбе присутствовали близкие друзья и родственники — включая разведенных родителей 29-летней невесты Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер, ее сестру Кристину, братьев Патрика и Кристофера. Со стороны 39-летнего жениха был его шестилетний сын Джек от первого брака с актрисой Анной Фарис («Моя супербывшая», «Горбатая гора», «За бортом»). Анна и Крис расстались в августе 2017 года после восьми лет брака. С Кэтрин Пратт начал встречаться летом 2018-го года. Для писательницы Кэтрин Шварценеггер это первое замужество.
Папарацци удалось сделать ряд снимков со свадьбы, несмотря на повышенные меры безопасности. Охранники при этом пытались закрыть жених, невесту и звездных гостей от фотографов зонтиками.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Крис Пратт выложил в Instagram фото стоящей перед ним на коленях дочери Шварценеггера.
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