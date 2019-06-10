Украина

Семь кругов ада: в Донецке жалуются на «трудности» при оформлении паспортов РФ

По прошествии месяца с начала оформления оккупантами российских паспортов стало ясно, что эта процедура «остается изощреннейшей пыткой», через которую придется пройти всем желающим получить российское гражданство. Об этом пишет сепаратистский ресурс.

Автор статьи указывает, что только обладатели паспорта «ДНР» и «ЛНР» могут претендовать на получение паспорта РФ, поэтому все, кто заблаговременно не обзавелся нужным документом, сейчас выстраиваются в очереди в пункты Миграционной службы, которых аж 52 штуки. В среднем каждый такой пункт обрабатывает порядка 15 заявлений в день.

«Мой хороший знакомый, ведущий телеканала … подсчитал, что при нынешних темпах работы с заявками потребуется 32 года, чтобы все желающие могли получить желаемое», — пишет автор статьи.

Сейчас на улице в Донецке 35 градусов и в эту жару люди, выстаивающие в круглосуточных очередях испытывают нечеловеческие мучения.

Он указывает, что сейчас запись идет уже на сентябрь. При этом необходимо ежедневно ходить отмечаться: раз пропустил, и все — тебя немедленно вычеркнули. Это означает, что кому-то придется пожертвовать летним отдыхом, чтобы не вылететь из очереди.

Список документов, которые следует подать, тоже кажется невообразимым:

1. Копии паспортов (ДНР и Украины). Причем необходимо выполнить все требования Миграционной службы. В частности, требуются копии всех страниц паспортов, в том числе и пустых; каждый лист копии должен быть односторонним; на одном листе нужно делать два разворота паспорта; при копировании паспорта нужно располагать так, чтобы оставались поля 3 см. При нарушении одного из этих условий документы приняты не будут.

2. Свидетельство о рождении. Если свидетельства старые и заполнены от руки, или на двух языках, требуется расшифровка или перевод (стоимость около 300 рублей). Свидетельства на украинском языке обязательно нужно перевести на русский и заверить у нотариуса или получить дубликат в Едином расчетном центре.

3. Документы, подтверждающие семейный статус (свидетельство о браке, разводе, смерти супруга).

4. Документы, подтверждающие смену фамилии (свидетельство о браке или справка из загса).

5. Справка с места работы.

6. Флеш-карта, на которой будут размещены анкетные данные.

7. Гелевая ручка черного цвета.

8. Прозрачная папка с кнопкой.

9. 20 листов белой бумаги А4 плотностью 230.

10. 8 фото 35×45 мм (белый фон, на матовой бумаге, или 8 на одном листе или 4 на двух, размер лица в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм).

11. Почтовый конверт для фото.

12. Анкета (можно заполнить заранее).

В итоге гигантская очередь образовалась еще и в Едином расчетном центре, где можно получить дубликат свидетельства о рождении на русском языке. Следующая очередь, которую не всегда удается пройти в течение дня, — на оплату пошлины за паспорт.

И последний пункт — это совокупные траты. Один паспорт обойдется примерно в 5 тысяч рублей. Для жителя оккупированной территории это очень часто неподъемная сумма, которая равна месячному заработку.

«Если кому-то хочется при жизни понять, что такое прохождение семи кругов ада, то такому человеку надо посоветовать попробовать получить паспорт гражданина ДНР. Гуманный… жест президента РФ Владимира Путина обернулся для тысяч граждан двух народных республик таким суровым испытанием, какого не пожелаешь даже врагу», — резюмирует автор статьи.

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