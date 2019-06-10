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«Сразу на подвал»: Евгений Кошевой рассказал, почему опасается ездить на могилу к отцу в «ЛНР»
Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что опасается ехать к родственникам, которые живут в Алчевске (временно неподконтрольная территория) Луганской области. Об этом он рассказал в интервью Алесе Бацман в эфире одного из телеканалов.
Кошевой отметил, что уже пять лет не может поехать на могилу к отцу, потому что «его там разыскивают».
«Я не знаю, как [разыскивают]. Ходят разные слухи: „ЛНР“ сразу на подвал, еще что-то», — добавил он.
Актер рассказал, что его мама не может переехать из Алчевска в Киев, потому что ухаживает за своими пожилыми родителями, которые отказываются уезжать.
По словам Кошевого, знакомые его родственников в Алчевске рады приходу к власти Владимира Зеленского и ждут от него «решающих шагов» по урегулированию конфликта на Донбассе.
«Те люди, которые общаются с моими родственниками, — никогда не хотели в Россию. Там таких много», — подчеркнул он.
Также Кошевой не согласился с мнением олигарха Игоря Коломойского о том, что на Донбассе — гражданская война. «Я хочу, чтобы русские оттуда ушли. Они пришли, натворили дел. <…> Не уйдут, значит [их] будут выгонять», — заявил актер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шоумен Евгений Кошевой из «квартальной» команды президента Украины Владимира Зеленского заявил, что наркотики в их компании — «личное дело каждого». Так он ответил на вопрос журналиста, который напомнил об инициативе Зеленского, предложившего перед вторым туром голосования на президентских выборах сдать анализы, но сделавшего это в частной клинике своего знакомого.
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