Происшествия

У пострадавшего в результате столкновений на рынке «Барабашово» в Харькове оператора местного телеканала диагностировали инсульт, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил 24 канал.

36-летний Макарюк остается в реанимации.

Тем временем полиция осуществляет уголовное производство по факту массовой драки на территории рынка, устанавливая тех, кто применил силу в отношении журналиста. Их действия квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая тяжкую — разбой.

Инцидент на рынке «Барабашово» произошел в Харькове 7 июня. Согласно свидетельству очевидцев, Макарюк снимал сюжет о происходящем на рынке, когда его атаковали представители «Национального корпуса». Они избили журналиста ногами, разбили видеокамеру и забрали карту памяти с отснятым материалом.

В свою очередь в «Национальном корпусе» представили свою версию событий — по их данным, неизвестные захватила магазин на рынке, который арендовал ветеран АТО. Когда арендатор пришел в свой магазин и его туда не пустили, он обратился к ветеранским организациям за помощью. В свою очередь администрация рынка вызвала полицию. Только согласно официальным данным, в столкновениях на «Барабашово» пострадали девять человек.



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