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Принципиальный противник Майдана: в списке «Слуги народа» обнаружили неоднозначного кандидата
После призыва лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова к общественности помочь с «чисткой» списка кандидатов от партии для участия в досрочных парламентских выборах в сети начали искать компромат на кандидатов.
Об одном из потенциальных «слуг народа», которые могут не пройти чистку, рассказал политолог Алексей Голобуцкий. Это блогер и телеведущий Макс Бужанский, который будет баллотироваться от партии в избирательном округе № 25 города Днепр.
«Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признает военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова — это метод красть», — пишет о кандидате Голобуцкий, публикуя скрины из соцсетей.
Напомним, партия Владимира Зеленского на съезде, который прошел на территории Ботанического сада в Киеве 9 июня, решила рассматривать заявления о «неблагонадежности» кандидатов в мажоритарных округах до 8 июля. Всего от партии выдвинуто 199 кандидатов-«мажоритарщиков».
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