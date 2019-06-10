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На Лысой горе в Киеве горел дом ромов: в сети показали видео с места ЧП
В Киеве неизвестные снова устроили поджог жилища ромов на Лысой горе. Инцидент произошел в ночь на 10 июня, сообщил паблик Киев Оперативный.
«На Лысой горе горит домик, в котором жили ромы. Кто его поджог и были ли там люди, пока информации нет. На месте уже работают бойцы ГСЧС», — говорится в комментарии к видео.
Напомним, 28 апреля 2018 года представители праворадикальной организации С14 устроили погром в таборе ромов на той же Лысой горе. Участникам погрома объявили о подозрении. В июле Голосеевский суд принял решение о помещении координатора С14 Сергея Мазура под круглосуточный домашний арест, однако в августе суд апелляционной инстанции заменил домашний арест на ночной. В ноябре Голосеевский суд Киева отменил сообщение о подозрении. Как заявили в прокуратуре, отмена подозрения стала следствием нарушения процедуры ее вручения, а против факта совершения правонарушения суд не возражал.
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