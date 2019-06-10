На Киевщине перекрыли водоснабжение из-за химикатов в реке Рось: опубликована карта колодцев

Происшествия

В Белой Церкви остается напряженной ситуация с водоснабжением города — там после техногенной катастрофы на реке Рось с 23:00 9 июня был прекращен забор воды из реки.

По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение жителей Белой Церкви осуществлялось из резервных резервуаров, запасов воды в которых хватит ориентировочно на сутки, тогда как в Умани запасы резервуаров больше — на 3 суток.

В Белой Церкви подача воды в дома горожан прекращена полностью, осуществляется подвоз воды, а также используется вода из бюветов (колонок). Власти города обнародовали карту расположения общественных колодцев.

По заявлению представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 10 июня станут известными результаты проб воды из реки, которые были отобраны накануне.

Гражданам все еще не рекомендуют купаться, ловить рыбу и поить животных в акватории Роси.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП, случившегося в селе Збаржевка на территории Винницкой области, в приток реки Рось вылилась 1 тонна инсектицида. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.

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