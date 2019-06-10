- 09:05 Принцу Филиппу исполнилось 98 лет: как отпразднует день рождения муж королевы Елизаветы II
- 09:04 На концерте в Одессе обвалилась металлическая конструкция
- 08:44 На Киевщине перекрыли водоснабжение из-за химикатов в реке Рось: опубликована карта колодцев
- 08:34 В Букингемский дворец попытался прорваться курьер с пиццей для заказчицы по имени Елизавета
- 08:17 Команда Криштиану Роналду победила голландцев в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 08:15 На Лысой горе в Киеве горел дом ромов: в сети показали видео с места ЧП
- 08:08 Мінісукня тепер пишемо разом, а пів яблука — окремо: що змінилося в українському правописі
- 07:56 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 07:52 Раку повезет в делах, а Близнецы осуществят заветную мечту: гороскоп на неделю
- 07:39 Принципиальный противник Майдана: в списке «Слуги народа» обнаружили неоднозначного кандидата
- 07:24 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 07:20 Конфликт на рынке "Барабашово" в Харькове: появились тревожные данные о состоянии избитого журналиста
На Киевщине перекрыли водоснабжение из-за химикатов в реке Рось: опубликована карта колодцев
В Белой Церкви остается напряженной ситуация с водоснабжением города — там после техногенной катастрофы на реке Рось с 23:00 9 июня был прекращен забор воды из реки.
По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение жителей Белой Церкви осуществлялось из резервных резервуаров, запасов воды в которых хватит ориентировочно на сутки, тогда как в Умани запасы резервуаров больше — на 3 суток.
В Белой Церкви подача воды в дома горожан прекращена полностью, осуществляется подвоз воды, а также используется вода из бюветов (колонок). Власти города обнародовали карту расположения общественных колодцев.
По заявлению представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 10 июня станут известными результаты проб воды из реки, которые были отобраны накануне.
Гражданам все еще не рекомендуют купаться, ловить рыбу и поить животных в акватории Роси.
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП, случившегося в селе Збаржевка на территории Винницкой области, в приток реки Рось вылилась 1 тонна инсектицида. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт