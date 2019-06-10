Шоу-бизнес

После того, как американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк официально подтвердили свой разрыв, слухи о романе Купера с певицей Леди Гагой вспыхнули с новой силой. Поклонники уверены, что теперь Брэдли и поп-звезде (которая в феврале также объявила о разрыве со своим женихом Кристианом Карино) ничто не мешает быть вместе.

У Леди Гаги, которая неоднократно опровергала слухи о романе с Брэдли, похоже, уже сдают нервы. Так, как сообщает газета The Sun, во время своего концерта в Лас-Вегасе, когда кто-то из зрителей поинтересовался из зала: «А где Брэдли?». Певица в ответ неприлично выругалась прямо на сцене. «И еще одно. Будьте добрыми или пошли вы на… (or f**k off)», — раздраженно сказала она прежде, чем приступить к исполнению песни Shallow — хита из фильма «Звезда родилась», в котором они с Купером сыграли влюбленную пару.

Слухи о романе между актером и певицей усилились после их весьма интимного выступления на церемонии вручения премий «Оскар», когда они спели Shallow вдвоем. В финале песни певица и актер сидели, прижавшись друг к другу и едва не поцеловались прямо на сцене. А на вечеринке после церемонии они продолжали обниматься на глазах у Ирины — матери его двухлетней дочери. Сама Леди Гага позже заявила, что они с Брэдли обманули зрителей. «Люди увидели любовь. И знаете что? Это было то, что мы хотели, чтобы вы увидели… Это любовная песня. И фильм о любви…», — сказала она.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Леди Гага: «Слухи, что я беременна? Да, я беременна…».

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