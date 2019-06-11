Названа причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк (фото)

Шоу-бизнес

Названы истинные причины разрыва американского актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Ходят упорные слухи о том, что их союз был разбит завязавшимся на съемках фильма «Звезда родилась» романом между Брэдли и певицей Леди Гагой, которые сыграли влюбленную пару. Как выяснилось, в действительности именно во время съемок этой картиной начали портиться отношения между Купером и Шейк, матерью его двухлетней дочери Леи. Как сообщает источник издания People, во время работы над фильмом Брэдли стал «эмоционально отсутствующим» и отстранился от своей подруги. Он весь был в своей роли, и не хотел ни на что отвлекаться. «Они пытались спасти отношения, но все изменилось», — утверждает источник.

Ирина и ее бойфренд все больше времени проводили врозь. Когда он был в Лос-Анджелесе, ее не бывало дома. А когда возвращалась она, уезжал Купер.

К тому же Ирина вообще ожидала большей отдачи от их с Брэдли отношений.

В итоге 44-летний Купер и 33-летняя Шейк, которые были вместе в течение четырех лет, официально объявили о том, что расстаются.

Источник издания Entertainment Tonight сообщает, что инициатором разрыва стала Ирина. «Она решила, что с нее достаточно. Их отношения не достигли того уровня, которого она хотела… Они очень разные люди, и, когда они осознали, что их держит весте только их ребенок, пришло время расстаться, — утверждает инсайдер.

Кадр из фильма "Звезда родилась"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гага неприлично выругалась прямо на сцене в ответ на вопрос об отношениях с Брэдли Купером.

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