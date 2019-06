Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера (фото, видео)

Шоу-бизнес

В среду, 5 июня, стало известно, что российская топ-модель и актриса Ирина Шейк забрала дочку, а также свои вещи и выехала из дома известного американского актера и режиссера Брэдли Купера. Как уже писали «ФАКТЫ», слухи о том, что отношения у этой красивой пары испортились, появились на фоне подозрений относительно романа, возникшего между Брэдли и Леди Гагой. Они вместе снимались в фильме Купера «Звезда родилась», который претендовал на премию «Оскар» в нескольких категориях.

О том, что Ирина ушла от Брэдли сообщает американский сайт Page Six. Это достаточно надежный источник, связанный с газетой The New York Post. Дом Купера стоимостью 4,6 миллиона долларов, находится в Пасифик-Палисейдс, районе Лос-Анджелеса, расположенном прямо на берегу Тихого океана. Выйдя из дома, сразу попадаешь на пляж. Шейк и Купер раньше часто гуляли здесь.

Они начали встречаться в 2015 году. До этого Ирина была помолвлена с португальским футболистом Криштиану Роналду. До брака дело так и не дошло. Знаменитый спортсмен разорвал помолвку.

Купер был женат на актрисе Дженнифер Эспозито. Они стали супругами в декабре 2006 года, а в мае 2007 года Брэдли подал на развод. Брак был расторгнут судом в ноябре. У него были романы со многими известными женщинами, например, с актрисой Рене Зеллвегер, с которой он снимался в триллере «Дело № 39», или звездой «Аватара» Зои Салдана. До знакомства с Шейк Купер почти два года встречался с моделью Суки Уотерхаус.

В марте 2017 года Ирина родила дочь. Малышка Лея — первый ребенок как у Шейк, так и у Купера. Казалось, все у этой пары замечательно. Однако, когда в 2018 году в прокат вышел фильм «Звезда родилась», сразу поползли слухи об «особых отношениях» между Брэдли и Леди Гагой. Купер несколько раз неожиданно появлялся на концертах певицы. Официально объяснялось это рекламной кампанией картины. На церемонии «Оскар-2019» СМИ и поклонники словно сошли с ума! Леди Гага и Брэдли исполнили дуэтом песню Shallow, которая получила в тот вечер премию Американской киноакадемии. Видео стало вирусным.

Все обращали внимание на взгляды и жесты этой пары. А также на то, что их совершенно не смущало присутствие в зале Ирины Шейк.

Спустя несколько дней Леди Гага заявила в телеинтервью, что Shallow- песня о любви. И они с Брэдли показали зрителям то, что те хотели увидеть — любовь. Однако ее словам мало кто поверил. Говорили о том, что певица накануне церемонии неожиданно рассталась со своим женихом Кристианом Карино.

Последний раз Брэдли Купера и Ирину Шейк видели вместе 26 мая. Они выходили за поупками в магазин

Page Six впервые сообщил об охлаждении отношений между Купером и Шейк в октябре 2018 года. Утверждалось, что это продолжается уже несколько месяцев. Источники сообщили изданию, что проблема, на самом деле, не в ревности или изменах. Ирина и Брэдли оказались слишком разными людьми. Он любит уединение, погружен в себя. Ей нравятся вечеринки, веселье.

