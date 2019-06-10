Камера наблюдения во дворе американки засняла "домашнего эльфа Добби" из "Гарри Поттера" (видео)

Мир

Озадаченная американка Вивиан Гомес выложила в соцсетях видео с камеры наблюдения у себя во дворе. Камера зафиксировала ночью какое-то странное создание, проходившее мимо входной двери Гомес и исполнившее по пути нечто вроде причудливого танца. Как пишет издание The Sun, пользователи сочли, что фигура очень похожа на домашнего эльфа Добби из фильмов о Гарри Поттере — такие же большие уши и длинные, тонкие конечности.

Фанаты Гарри Поттера пришли в восторг и принялись праздновать «возвращение» Добби, который погиб в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары смерти». «Добби пришел удостовериться, что у вас все в порядке», — отмечали в комментариях к посту.

Однако некоторые сочли видео достаточно зловещим. «Все тут шутят, что это Добби, но я лично решила больше не выходить ночью из дома снова», «Мне жутко. Это определенно не человек», — писали другие пользователей.

Кто-то предположил, что возле дома ночью бродил какой-то ребенок. Другие решили, что это инопланетянин. Были также гипотезы о том, то это управляемая кем-то кукла-марионетка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за несколько секунд до взрыва дома наркобарона Пабло Эскобара на видео засняли его призрак.

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