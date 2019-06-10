"Горжусь нашей дружбой": Елена Зеленская показала свою лучшую подругу

Украина

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена показала свою лучшую подругу и поздравила ее с Днем друзей. Снимки появились на странице первой леди в Instagram. Напомним, ко Дню защиты детей президент впервые показал в соцсети фото сына Кирилла.

Две подруги

Оказалось, что лучшей подругой Зеленской является супруга комика «Квартала 95» Александра Пикалова — Ирина. Она работает в студии исполнительным продюсером. С Александром они поженились в 2003 году, с ним они воспитывают сына Михаила.

В комментарии к фото Елена Зеленская напомнила, что дружба и искренние отношения являются самыми важными для человека.

«Исследование про счастье показало, что дружба и искренние отношения самые важные для мужчин. С этим тяжело не согласиться. Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни? Мне очень повезло, так как у меня такой друг есть! Пикалова Ира, горжусь нашей невероятной дружбой», — написала первая леди.

Напомним, ранее первую леди раскритиковали за ее наряд во время первого зарубежного визита главы государства в Брюссель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter