Брюки должны быть короче: в наряде жены Зеленского нашли модные «промахи»

Украина

Эксперты модной индустрии поделились мнением о наряде жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, найдя несколько недочетов в ее образе. Об этом пишет «Страна.UA».

На фотографиях из Брюсселя, куда супруги ездили с официальным визитом в начале июня, она позирует в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах, а также с коричневой сумкой квадратной формы в руках.

Стилист украинских телеканалов 112 и 1+1 Макс Киреев нашел несколько ошибок в наряде Зеленской и заявил, что образ недоработан. Он пояснил, что брюки должны быть «на пару сантиметров короче», чтобы зрительно увеличить рост Елены за счет открытых лодыжек. Кроме того, он не одобрил отсутствие украшений на шее и грубую сумку, которая «убирает легкость наряда».

«Прическа легкая и воздушная, но есть и минус — она зрительно уменьшила голову Елены. Нужно было поиграть с укладкой, или хотя бы завести одну прядь за ушко», — посоветовал специалист.

По мнению профессиональной стилистки и фэшн-блогера Елены Тихой, длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт, однако в целом образ жены президента соответствует современным трендам.

«Линия плеча жакета могла бы быть визуально шире, для достижения эффекта оверсайз, на фоне которого нижняя часть силуэта смотрелась бы легче», — порекомендовала эксперт.

Пиджак и широкие укороченные брюки Зеленской изготовлены дизайнерами украинского бренда Six и продаются по цене 1100 долларов. Ее сумка — модель Shirley американского бренда Staud — стоит 295 долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые Елена Зеленская появилась на публике в новом статусе 20 мая, когда новый президент Владимир Зеленский официально приступил к своим обязанностям. Для первого выхода в качестве жены президента она выбрала сдержанный наряд, лаконичный белый комплект-тройку: платье-миди и двубортный пиджак необычной формы с накидкой, прикрывающей плечи. К наряду она предпочла классические бежевые туфли-лодочки на каблуках. Завершили образ сдержанная прическа с собранными в аккуратный пучок волосами и золотые серьги. Тогда же образ Елены Зеленской в сети сравнили со стилем первой леди США Мелании Трамп.

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