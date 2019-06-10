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- 11:28 Тренер Гвоздика введен в Международный зал боксерской славы
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Тренер Гвоздика введен в Международный зал боксерской славы (фото)
62-летний американский тренер Тедди Атлас, в свое время работавший с такими боксерами, как Майкл Мурер, Александр Поветкин и Тимоти Брэдли, удостоен чести быть представленным в Международном зале боксерской славы, расположенном в небольшом поселке Канастота (штат Нью-Йорк, США). На торжественной церемонии знаменитого наставника сопровождал чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом), который готовился к двум своим последним боям, против Адониса Стивенсона и Дуду Нгумбу, под руководством Атласа.
«Очень горд за такого великого человека, комментатора, тренера, а теперь и члена Международного зала боксерской славы Тедди Атласа. Это благословение тренироваться с Вами. Поздравляю», — написал Гвоздик на своей странице в Instagram, разместив несколько фотографий с мероприятия.
Отметим, что свой следующий бой украинец должен провести осенью нынешнего года. Соперник пока неизвестен. При этом сам боксер хочет принять участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), чтобы по примеру своего друга Александра Усика попытаться стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. «Конечно, у меня есть цель, у меня есть мечта — стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. И Всемирная боксерская суперсерия — это отличный шанс воплотить мечту. К сожалению, я не могу повлиять на переговорные процессы, но я искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры смогут договориться», — передает слова Гвоздика сайт Ringside24.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский тяжеловес узнал имя следующего соперника.
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