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Непобедимый украинский тяжеловес узнал имя следующего соперника
24-летний непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко (11 побед, 10 из них — нокаутом), выступающий в супертяжелой весовой категории, получил соперника на следующий поединок. Как сообщил сам спортсмен на своей странице в Facebook, он будет драться с аргентинцем Эмилио Сарате (21 победа, 12 из них — нокаутом, 22 поражения, 3 ничьи).
«Сарате — опытный спортсмен, в профессинальном боксе дебютировал еще в 2008 году. Бой будет рассчитан на 8 раундов», — отметил Владислав.
Добавим, что поединок пройдет 23 июня в Претории (Южная Африка). Примечательно, что из 11 своих поединков в профессиональной карьере семь Сиренко провел именно в этой стране.
Отметим, что свой последний поединок уроженец Киева провел 27 апреля нынешнего года, нокаутировав в первом же раунде еще одного аргентинца Леандро Даниэля Робутти и завоевав вакантный титул интернационального чемпиона Германии по версии BDB в супертяжелом весе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боксер может стать спарринг-партнером Джошуа.
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