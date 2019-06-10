Курсы доллара и евро падают: прогноз на ближайшее время

Деньги

За прошедшие выходные стоимость доллара и евро снизилась. В понедельник, 10 июня, обе основные иностранные валюты подешевели на 20 копеек по сравнению с уровнем в пятницу. По курсу НБУ доллар стоит 26,59 грн, евро — 29,98 грн.

Наличные доллары покупают в банках в среднем по 26,38 грн (снижение на 10 коп.) продают по 26,65 грн (снижение на 8 коп.). Средний курс покупки наличного евро остался на прежнем уровне — 29,68 грн, а курс продажи снизился на 4 коп. — до 30,15 грн.



«Наличная гривня утром 10 июня торгуется на отметке 26,7 грн за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что международные резервы Украины за май уменьшились всего на 5,5% - до 19,4 млрд долларов, несмотря на значительные выплаты по внешним обязательствам. По данным Национального банка Украины, объем международных резервов покрывает более трех месяцев будущего импорта, что является достаточным уровнем.

Что касается прогнозов на будущее, то вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит свою стабильность и продолжит движение в диапазоне 26,7−26,8 грн за доллар", — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что недавний обвал курса гривни произошел после того, как известный бизнесмен Игорь Коломойский предложил объявить дефолт. Тогда некоторые эксперты предрекали падение национальной валюты вплоть до 100 грн за доллар.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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