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Журналист разгневал сеть расистским постом о Жане Беленюке
Журналист парламентской газеты «Голос Украины» Василий Чепурной спровоцировал настоящий скандал в сети, опубликовав расисткий пост в соцсети в связи с выдвижением в народные депутаты от партии «Слуга народа» украинского спортсмена Жана Беленюка.
Он грубо назвал Беленюка «негром» и предположил, что вскоре политики предложат украинцам избрать в Раду транссексуала или робота.
«Дали зека — выбрали президентом. Дали еврея-клоуна — выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты — точно выберут. Может, нам еще транссексуала подсунут или робота уже? А что: украинцы толерантны — проголосуют!» — написал он.
На данный момент пост в сети журналист удалил, однако в сети появился скриншот.
«Я не за Зеленского, но это уже, извините, просто нет слов… Цепляние за национальность и цвет кожи, это просто за гранью», — написал один из пользователей.
«Позорище. И даже если Жан бы не был мировым чемпионом, мы живем в 21 веке и именно вы, журналисты, должны говорить о правах людей!» — поддержал его другой украинец.
«Говорят, этот человек работает журналистом в „Голосе Украины“. Жан Беленюк, я очень рада, что вы будете заниматься будущим Украины. И знайте, этих „Василей“ — единицы в нашей стране», — отреагировала журналист Наталья Влащенко.
Сам Беленюк также отреагировал на пост Чепурного, предложив ему и ему подобным «вылезти из пещеры».
«Некоторым господам, особенно которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век», — написал чемпион в сети.
Отметим, что после скандала журналист не остановился и опубликовал новый пост, в котором выразил возмущение тем, что за выдвижение в депутаты Рады по мажоритарному округу нужно заплатить немалую сумму — 42 тысячи гривен. Из этого он сделал вывод, что для простых людей пути во власть нет, как нет и «равенства, предусмотренного формально».
Напомним, партия «Слуга народа» решила включила в список кандидатов на выборах в мажоритарных округах известных журналистов и комиков, тем не менее в нем нашли и открытого противника Евромайдана.
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