Асоциация CHILD.UA провела фестиваль «Назустріч Мрії»

Общество

С 6 по 9 июня 2019 года в живописном Прикарпатье, в Моршине, прошел Международный благотворительный фестиваль детского творчества «Назустріч Мрії». Мероприятие уже в 13-й раз проводит Ассоциация CHILD.UA во главе с Евгенией Тимошенко. Фестиваль — это уникальнаяя площадка для творческих детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже несмотря на это, они работают над собой и демонстрируют уникальные таланты и умения.

«Каждый раз, когда смотришь в счастливые глаза детей, которые достигают значительных результатов и проявляют себя в творчестве, понимаешь, что наша работа стоит того. Забота и внимание наших звездных наставников, режиссеров, партнеров и воспитателей делает детей счастливыми и помогает их развитию. Это и есть наша цель», — отметила президент Ассоциации CHILD.UA Евгения Тимошенко.

В этом году в отборочном конкурсе фестиваля приняло участие рекордное количество участников — более 900 детей разного возраста и со всех уголков Украины. По правилам, в конкурсе участвуют дети различных возрастных категорий — от 6 до 17 лет, они соревнуются в трех основных жанрах: вокальный, хореографический и оригинальный жанр.

Жюри, в состав которого входят известные украинские артисты — Андрис Капиньш (председатель жюри), Анна Клюшниченко, Юрий Лукьяненко (Годо), МЯТА, Евгений Хмара и Светлана Тарабарова, — отобрало 208 полуфиналистов, которые и приняли участие в борьбе за главные призы фестиваля.

Полуфиналисты провели три насыщенных дня в творческом лагере вместе со звездными наставниками: организовывали флеш-мобы, посещали вокальные и хореографические мастер-классы, танцевальные батлы, общались со своими кумирами и боролись за желанную победу.

Венцом фестиваля «Назустріч Мрії-2019» стал финальный концерт, на котором вместе выступили участники и их звездные менторы — Юрий Лукьяненко (Годо), певица МЯТА и Светлана Тарабарова.

Особым сюрпризом для всех участников стал сольный концерт певицы МЯТЫ. А победители фестиваля получили подарки и путевки в творческого лагеря GALAXY CAMP. Его Ассоциация CHILD.UA организует для детей и подростков, чтобы раскрыть их таланты через творчество и искусство и помочь им реализовать себя.

«Научить детей верить в себя, рассчитывать на собственные силы, стремиться к победам, не останавливаться и идти вперед — главные задачи, которые мы ставим перед собой. Я уверена, что фестиваль „Назустріч Мрії“ даст толчок этим детям к большому и профессиональному будущему», — отметила Евгения Тимошенко.

Для справки. Фестиваль «Назустріч Мрії» проходит с 2007 года. Он призван предоставить возможности для творческого развития детям с нелегкой судьбой. Организатором фестиваля является Ассоциация международных и всеукраинских общественных организаций CHILD.UA во главе с Евгенией Тимошенко. Ежегодно CHILD.UA проводит около 30 благотворительных мероприятий и помогает 3000 детей. Организация занимается социализацией и психологической реабилитацией детей, оказывает благотворительную помощь, помогает им культурно и творчески развиваться.

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