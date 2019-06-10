Массовая драка с таксистами под Николаевом: новые подробности ЧП (фото, видео)

Происшествия

В ночь на воскресенье, 9 июня, в селе Котлярово под Николаевом произошла массовая драка между местными жителями и таксистами. Два жителя села 24 и 25 лет вызвали такси для поездки в Николаев. По пути стали пить пиво и курить. На замечания 50-летнего водителя ответили грубостью, и он повез их обратно в Котлярово, на всякий случай вызвав через диспетчера еще двух своих коллег.

Как прокомментировали «ФАКТАМ» в полиции Николаевской области, по основной версии, пассажиры рассчитались с таксистом 200 гривнями. Однако в селе вновь возник конфликт уже с местной подвыпившей группой молодых людей, начавшей бить машины такси. При этом на помощь водителям из Николаева выехали десятки перевозчиков. В дальнейшей драке участвовало около 150 человек с обеих сторон.

По словам очевидцев, после прибытия подмоги из города местные хулиганы разбежались по селу, а таксисты, раздевшись до пояса (чтобы отличить своих от чужих), стали отлавливать их и бить.

Хотя в итоге, по сообщению полицейских, телесные повреждения в виде ушибов и ссадин лица и головы получили всего три человека: двое перевозчиков и один пассажир. Однако мужчины после оказания им медицинской помощи писать заявление в полицию отказались.

Конфликт погасили николаевские полицейские с участием спецназа.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье УК Украины «Хулиганство, совершенное группой лиц», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет".

Кстати, как сообщает издание «Новости-N», первым на место массовой драки в село Котлярово прибыла дорожная полиция Херсона, которая патрулировала трассу Николаев — Херсон. Херсонские полицейские, приехавшие на Mitsubishi Outlander, увидев сложившуюся ситуацию, заявили, что это не их дело и «пусть разбираются николаевские правоохранители». Более того, одного из таксистов избивали прямо у них на глазах, при этом полицейские никаких мер по его защите не предпринимали, а когда таксист, пытаясь спастись, запрыгнул на заднее сиденье полицейского автомобиля, нападавшие открыли дверь и продолжили его избиение прямо в машине. Эту информацию подтвердили не только очевидцы, но и сам потерпевший.

Под постом сообщившего об этом в Facebоok жителя Херсона начальник херсонских патрульных Константин Дронгаль написал: «Спасибо за тег! Обязательно начнем глубоко исследовать эту информацию, не дай Бог все происходило, как Вы описали… Я отвечу!»

Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-офицер патрульной полиции Херсонской области Андрей Кованый, сейчас по этому факту проводится служебная проверка.

Напомним, на днях массовая драка произошла на xарьковском рынке «Барабашово».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Ровно пассажиры засняли на видео драку между водителями маршрутки.

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