Почти голая: Ким Кардашьян шокировала прохожих на улице (фото)

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян шокировала случайных прохожих на улице, выйдя из машины в весьма рискованном наряде. Американская светская львица, недавно в четвертый раз ставшая мамой, прибыла в лос-анджелесский ресторан Encino на обед со своей сестрой Хлое Кардашьян, продефилировав на публике в телесного цвета боди и облегающих штанах от Balenciaga. Причем, как отмечает Hollywood Life, под боди она не надела нижнее белье, так что бюст телезвезды отчетливо просматривался под тонкой тканью, которая вообще скрывала его лишь частично. Люди оглядывались вслед 38-летней Ким. А в соцсетях пользователи высказывались, что это «несколько чересчур» для дневного посещения ресторана.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Ким Кардашьян выяснила, что она королевского происхождения.

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