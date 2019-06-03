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Ким Кардашьян выяснила, что она королевского происхождения (фото)
Знаменитое семейство американских телезвезд Кардашьян-Дженнер неожиданно обнаружило у себя в роду королевские корни. Это произошло благодаря шотландскому журналисту Крэйгу Уильямсу. Он провел расследование, в ходе которого выяснил, что предок Ким Кардашьян (а также, соответственно, ее сестер Корни, Хлое, Кендалл и Кайли) по материнской линии Томас, родившийся в 1645 году, происходит из древнего клана Макгрегор, к которому принадлежал знаменитый шотландский национальный герой Роб Рой, которого часто называют «шотландским Робин Гудом». А через родственников Томаса и Роба прослеживается родство Кардашьян с Кеннетом Макальпином, который считался первым королем Шотландии. Основатель клана Макгрегоров Грегор был родным братом короля.
Как пишет издание Daily Record, журналист решил взяться за составление генеалогического древа Кардашьян, заинтересовавшись полным именем дочери шестилетней дочери Кортни Кардашьян, которую назвали Пенелопа Скотленд (то есть «Шотландия») Дисик. «Я подумал, что в семье знают о своем шотландском происхождении. Я начал исследовать исторические записи и убедился в этом… Возможно. Ким могла бы претендовать на шотландский трон», — рассказал Уильямс.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на пятилетие свадьбы муж подарил Ким Кардашьян встречу с Селин Дион.
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