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Похож на маму: Ким Кардашьян показала фотопортрет младшего сына (фото)
Американская телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала у себя в Instagram фотопортрет своего сладко спящего младшего сына по имени Псалм. 9 мая его родила для 38-летней Ким и ее мужа Канье Уэста суррогатная мать.
Поклонники Кардашьян отметили, что ребенок похож на свою биологическую маму.
Ранее Ким уже показывала фото сына — но на ней было плохо видно его лица. Сама она сказала, что он выглядит, как близнец ее младшей дочки Чикаго.
У супругов есть также две дочери — Норт (которой 15 июня исполнится шесть лет) и годовалая Чикаго, а также трехлетний сын Сейнт.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Почти голая: Ким Кардашьян шокировала прохожих на улице.
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