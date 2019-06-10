Ногами в живот: в Киеве школьницы жестоко избили сверстницу (видео)

Происшествия

На столичной Оболони произошло очередное «школьное» избиение. «Героинями» дня стали ученицы школы № 211, которые жестоко расправились со своей сверстницей. Одна из нападавших даже била школьницу ногой в живот. Напомним, в марте в столичной школе № 294 девочки устроили жестокие разборки из-за поста в Instagram.

Происходящее свидетели инцидента снимали на видео, которое затем получило большой резонанс в сети.

«Оболонь. Воспитанницы 211 школы. Буллинг и насилие ближе, чем нам кажется», — ролик Юлия Бычкова в Facebook.

Мама одной из бивших девочку школьниц в сети сообщила, что их жертва серьезно не пострадала, а родители уже написали заявление в полицию.

Действия своей дочери она оправдала «непристойным поведением Лизы относительно своего окружения».

Напомним, ранее в сеть попали сцены жестокого наказания школьницы ее сверстницами на территории школы № 294 в Киеве. Перед избиением девочку заставили встать на колени и просить прощения за некий проступок.

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