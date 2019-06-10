Оппоблок назвал пятерку партии на выборах

Политика

В Киеве на объединительном съезде партии «Оппозиционный блок» обнародованы фамилии кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться по партийному списку.

В частности в первой пятерке — народный депутат Евгений Мураев, мэр Харькова Геннадий Кернес, народный депутат Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и народный депутат Вадим Новинский.

Выступавший на съезде бывший парламентарий Владимир Пилипенко огласил фамилии более 20 кандидатов, в том числе главы Партии мира и развития Бориса Колесникова.

В партии задекларировали готовность добиваться отмены «язвкового закона» и закона о декоммунизации, а также планы по мирной реинтеграции оккупированных Россией территорий Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях для совместного участия в досрочных парламентских выборах к Оппоблоку присоединились Партия мира и развития, «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам»

Отметим, что согласно последним данным социологов, шансы преодолеть 5%-ный избирательный ценз среди всех оппозиционных сил имеет только партия «Оппозиционная платформа/За життя», имеющая потенциальный рейтинг в 11,8%.

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