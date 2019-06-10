26.29 / 26.57 29.59 / 30.05
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Оппоблок назвал пятерку партии на выборах

15:00 10 июня 2019 146
Флаги партии
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на объединительном съезде партии «Оппозиционный блок» обнародованы фамилии кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться по партийному списку.

В частности в первой пятерке — народный депутат Евгений Мураев, мэр Харькова Геннадий Кернес, народный депутат Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и народный депутат Вадим Новинский.

Выступавший на съезде бывший парламентарий Владимир Пилипенко огласил фамилии более 20 кандидатов, в том числе главы Партии мира и развития Бориса Колесникова.

В партии задекларировали готовность добиваться отмены «язвкового закона» и закона о декоммунизации, а также планы по мирной реинтеграции оккупированных Россией территорий Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях для совместного участия в досрочных парламентских выборах к Оппоблоку присоединились Партия мира и развития, «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам»

Отметим, что согласно последним данным социологов, шансы преодолеть 5%-ный избирательный ценз среди всех оппозиционных сил имеет только партия «Оппозиционная платформа/За життя», имеющая потенциальный рейтинг в 11,8%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины