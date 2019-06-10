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Не выпускает из рук оружие: в сети показали жуткое фото 13-летней жительницы Крыма
В сети показали новые фото крымской девушки Даниэллы, которой ее родная мать подарила на день рождения оружие. Фото опубликовал известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.
«А что там у Даниэллы? Девочка — эксперимент, 13 лет посещает летний школьный лагерь Веселый и полезный как видите Джанкой», — пишет он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Джанкое мать подарила дочери на день рождения жетоны на шею, в которых указана группа крови и имя девочки. Такой «военный» подарок сделала жительница оккупированного Крыма своей 13-летней дочери Даниэлле.
Отметим, что в оккупированном Крыму российские власти не только проводят чистку территории и меняют этнический состав населения полуострова, но и с самого раннего детства приучают крымских детей к оружию, насаждая так называемое «военно-патриотическое воспитание».
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