Украина

Не выпускает из рук оружие: в сети показали жуткое фото 13-летней жительницы Крыма

В сети показали новые фото крымской девушки Даниэллы, которой ее родная мать подарила на день рождения оружие. Фото опубликовал известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%‏.

«А что там у Даниэллы? Девочка — эксперимент, 13 лет посещает летний школьный лагерь Веселый и полезный как видите Джанкой», — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Джанкое мать подарила дочери на день рождения жетоны на шею, в которых указана группа крови и имя девочки. Такой «военный» подарок сделала жительница оккупированного Крыма своей 13-летней дочери Даниэлле.

Отметим, что в оккупированном Крыму российские власти не только проводят чистку территории и меняют этнический состав населения полуострова, но и с самого раннего детства приучают крымских детей к оружию, насаждая так называемое «военно-патриотическое воспитание».

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