Экологическая катастрофа на Роси: эксперты сделали анализы и поспешили успокоить

Украина

После того, как в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попали ядохимикаты, в Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды и провели замеры содержания в ней опасных веществ.

«Были отобраны пробы воды из пруда Панского, расположенного на реке Фоса (в месте разлива химикатов), в реке Фоса (200 м ниже места разлива) и реке Рось (100 м ниже впадения р. Фоса) и проведены измерения 7 показателей с помощью экспресс-методов», — сообщают в инспекции.

По результатам измерений экологи установили:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду и реке Фоса; 3,08 мг / дм3 в Роси при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного во всех точках забора;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду и Фосе.

«Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг / дм3», — сообщают в инспекции и добавляют, что в Винницкой области проводятся измерения остальных показателей в лабораторных условиях.

Тем временем директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий во время брифинга ДСНС заявил, что за счет разбавления 860 литров опасных химикатов в воде нескольких водоемов, до Роси «добралось», максимум, около 10 литров гербицидов, сообщает Еспресо.TV.

«За счет разбавления химикатов в трех водохранилищах общая концентрация гербицидов может быть одна миллионная часть, а возможно, одна миллиардная. Таким образом, опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует», — подчеркнул Осадчий и добавил, что опасности для жителей городов, расположенных в бассейне Роси, нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по факту загрязнения водоема в селе Збаржевка на Виннитчине открыто уголовное производство. В ходе расследования уже установили, что химикаты были похищены со складов, принадлежащих фермерским хозяйствам Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter