Происшествия

В Одессе арестованы четыре врача частной клиники, по вине которых умерли пациенты

Киевский районный суд Одессы арестовал четверых медиков за ненадлежащее исполнение обязанностей, приведшее к смерти двух пациентов. Подозреваемые — два врача-анестезиолога, заведующий отделением анестезиологии и врач-хирург одной из ведущих частных клиник. Все фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 УК Украины («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником»).

«Ненадлежащее исполнение медиками своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения привело к резкому ухудшению состояния пациентов и в результате этого — к их смерти», — гласит судебный вердикт.

Следствием установлено, что в результате действий медиков в 2017 году умерли двое пациентов: один — в апреле, другой — в августе. По данным следствия, врачи сделали пациенту несколько операций, назначили консервативное лечение, но…

Пока подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста — с применением электронных средств контроля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти в одесской больнице шестимесячного мальчика. Врачей медучреждения заподозрили в халатности.

А во Франции проводится уголовное расследование в отношении анестезиолога, обвиняемого в отравлении 17 человек.

«ФАКТЫ» также писали о приговоре, который суд в Черниговской области вынес анестезиологу, по чьей вине погибли роженица и ее ребенок.



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