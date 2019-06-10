Под Херсоном 32-летний рецидивист изнасиловал 7-летнего ребенка

Происшествия

За изнасилование 7-летней девочки арестован ранее дважды судимый житель Херсонщины. Как стало известно «ФАКТАМ», по предварительным данным, 32-летний житель Бериславского района вместе со своим другом на автомобиле последнего приехали в гости к семье, живущей в Высокопольском районе Херсонщины.

Затем с водителем машины хозяева, муж и жена, уехали по делам, а свою 7-летнюю дочку оставили дома. Там же остался и один из гостей.

Когда родители девочки вернулись домой, то этот гость вместе с водителем уехал. А ребенок рассказал отцу и матери, что, пока их не было дома, они с дядей ходили к реке и, как стало понятно со слов девочки, он ее изнасиловал.

Мать сразу же позвонила в полицию, сообщив приметы подозреваемого и информацию об автомобиле, на котором он уехал. В течение пятнадцати минут автомашину с пассажиром задержал наряд полиции.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, мужчине объявлено о подозрении по статье УК Украины «Изнасилование малолетнего ребенка (до 14 лет)», которая предусматривает для виновного до 15 лет лишения свободы.

Также о подозреваемом известно, что ранее он уже был дважды судим за кражи и незаконное обращение с оружием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнего жителя Одесчины, который изнасиловал и убил 17-летнюю девушку.



А в России недавно был задержан педофил, который в течение нескольких лет насиловал маленькую племянницу и снимал преступления на видео.

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