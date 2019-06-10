Украина

Камни с неба бьют все больнее: в Крыму рассказали о серьезной проблеме с водой

Жители аннексированного Крыма жалуются на нехватку воды для орошения дачных участков. Под угрозой высыхания оказались насаждения, сделанные весной. Об этом «ФАКТАМ» сообщил источник из оккупированной Феодосии.

«На дачных участках на Очистных в Феодосии уже больше двух недель проблемы с водой. Её просто нет», — говорит он.

По словам жителя полуострова, владельцы дач пытались обратить внимание оккупационных властей на такое положение через средства массовой информации, но усилия оказались тщетными.

«Активисты пригласили телевидение. Так вот, естественно ответственные лица, я так понял с исполкома, когда узнали, нагнали технику и сымитировали работу, ну типа работу работаем. Как только телевидение уехало, тут же работу свернули, но зато, приехала какая-то секретутка, и стала переписывать номера машин всех активистов, которые пригласили телевизионщиков, и которые больше всего возмущались», — сообщил житель Феодосии.

По его словам, оккупационная администрация иногда подвозит воду машинами, но ее все равно мало.

«Организовали подвоз воды машинами водоканала, но… на всех не хватает, люди живут в дачном поселке, им надо на бытовые нужды, надо поливать участки. Для тех, кто приезжает просто полить, то, что посадили, застать эти машины не реально. Кума сказала, что уже и тут дельцы появились, которые перенаправляют машины, на определённые улицы, в своих интересах. Как выяснила моя супруга, воды не будет ещё минимум три недели, что делать, как спасать то, что посадили???» — сетует местный житель.

Ранее многие крымчане надеялись на Крымский мост. Оккупанты обещали, что он поможет решить проблемы местных жителей, но надежды не оправдались.

«Жена сказала куме, что в Крыму рассчитывали на мост. Мост вот он, а жить становится всё хуже и хуже», — рассказал он, добавив, что «таковы реалии русского мира, таковы, камни с неба».

Как писали «ФАКТЫ», ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому поступило письмо из оккупированного Крыма с просьбой восстановить подачу воды на полуостров с материковой части Украины по Северо-Крымскому каналу.

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