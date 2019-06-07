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Зеленского просят дать воду Крыму и возобновить железнодорожное сообщение
Президенту Зеленскому поступило письмо из оккупированного Крыма с просьбой восстановить железнодорожное сообщение и подачу воды на полуостров с материковой части Украины. Как сообщает телеканал ZIK, обращение якобы поступило от бывшего президента Крыма Юрия Мешкова.
В письме он отмечает, что перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу привело к ухудшению качества жизни людей и выбросов химических веществ на заводе «Крымский титан» в Армянске. А из-за прекращения железнодорожного сообщения «сегодня остаются разделенными много крымских семей, имеющих родственников в Украине».
При этом Мешков назвал Зеленского «первым законно и демократически избранным Президентом Украины» за время с 2005 года и выразил особые надежды на реакцию с его стороны.
Реакции Зеленского или представителей его команды на письмо Мешкова пока нет.
Как считает экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, привлечение Мешкова, некий симметричный шаг россиян на привлечение Кучмы в Трехстороннюю контактную группу.
Заявление исходит от россиян, но подается достаточно гибридным путем, якобы от представителя общественности.
Бабин отмечает, что Мешков ставит два ключевых вопроса для Крыма — это подача воды каналом и обновления железнодорожного сообщения.
«Эти вещи действительно крайне нужны россиянам в Крыму, но они не могут официально признаться в том, что без воды и железнодорожного сообщения полуостров обречен. Поэтому и используют такое гибридное выдвижения требований, якобы не от власти России», — утверждает Бабин.
По его словам, если Украина сегодня пойдет на уступки в этих вопросах — это означает, что Киев фактически отказывается от Крыма. Ведь именно эти рычаги сегодня являются одними из немногих, которые реально могут повлиять на ситуацию.
Напомним, по прогнозам ученых, в текущем году в оккупированном Россией Крыму дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который назвали самым засушливым за последние тридцать лет. В 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков.
Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам специалистов, Крымский мост долго не простоит. Он построен с нарушением технологий и без учета особенностей рельефа дна моря. А анонсированную железнодорожную ветку, которую должны запустить в 2019 году, запускать небезопасно. Сооружение может не выдержать колоссальной нагрузки железнодорожных составов.
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