Экологическая катастрофа на Роси: водоснабжение Белой Церкви возобновлено

Происшествия

Лабораторные исследования воды из реки Рось в Белой Церкви не выявили отклонений, поэтому 10 июня с 20:00 в городе было вновь восстанавливается централизованное водоснабжение. Об этом сообщает в понедельник сайт ГСЧС.

«Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что государственным предприятием «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины» проведен анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора города Белая Церковь.

«Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808 : 2007 „Источники централизованного питьевого водоснабжения“, и экологических нормативов качества не обнаружено», — заверили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», 9 июня в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала цистерна с ядохимикатами. В городе Белая Церковь Киевской области была объявлена тревога и впоследствии отключено водоснабжение.

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