Газовый гигант приближается: сегодня ночью земляне смогут наблюдать невооруженным глазом Юпитер

Мир

В ночь с понедельника на вторник, 11 июня, жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть Юпитер. Об этом пишет Cnet.

Сообщается, что это станет возможным благодаря событию, которое в астрономии называется «противостоянием»: крупнейшая планета в Солнечной сегодня ночью встанет на одну линию с Землей и Солнцем. А так как Меркурий, Венера и Марс будут кружить по своим орбитам, то ничто не помешает жителям нашей планеты наблюдать за газовым гигантом.

Уточняется, что Юпитер приблизится к Земле на расстояние в 640 млн км и станет третьим самым ярким объектом в ночном небе после Луны и Венеры.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США рекомендуют взять бинокль или небольшой телескоп, чтобы увидеть Юпитер еще лучше. При этом видимость будет лучше в том месте, где существует небольшое загрязнение воздуха.

«Самая большая планета Солнечной системы — блестящий драгоценный камень для невооруженного глаза, но еще лучше будет выглядеть через бинокль или небольшой телескоп, которые позволят вам обнаружить четыре крупнейших спутника и, возможно, даже увидеть намек на полосатые облака, которые окружают планету», — приводит издание рекомендации NASA.

Лучше всего Юпитер будет видно жителям Европы ближе к полуночи, когда газовый гигант окажется в ближайшей точке к Земле.

В Северном полушарии противостояние Юпитера будет не столь впечатляющим, ведь планета взойдет максимум на 15 градусов над уровнем моря, поэтому наблюдателям нужен ясный южный горизонт.

Из почти 80 спутников Юпитера увидеть можно будет только три наиболее ярких — Европу, Ганимед и Каллисто.

Владельцы телескопов смогут наблюдать полосы атмосферных течений планеты и известное Большое Красное Пятно — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе.

Напомним, ранее американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию красочных закрученных облачных «поясов» Юпитера, заснятых автоматической межпланетной станцией «Юнона».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследователи NASA пришли к выводу, что пресловутая «Звезда смерти» Нибиру не долетела в прошлом году к Земле из-за того, что ее притянуло мощное гравитационное поле Юпитера. В агентстве уверены, что газовый гигант выполняет роль «охранника» для ближайших к Солнцу планет — именно он захватывает потенциально опасные крупные астероиды, не позволяя им пролететь дальше.

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