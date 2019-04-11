Настало время ретроградного Юпитера: чего стоит опасаться

Стиль жизни

9 апреля на небе произошло событие, которое окажет влияние на каждого жителя Земли: планета успеха Юпитер вошла в ретроградную стадию — то есть начала двигаться в обратном направлении. Это значит, что многие события будут происходить не так, как того ожидают. Астрологи советуют в это время быть бдительными и по возможности отложить любые серьезные действия — подписание документов, заключение договоров и даже покупку недвижимости. В свое нормальное движение планета Юпитер вернется через четыре месяца — 11 августа. Зато, говорят, ретроградное движение планеты способствует приобретению новых знаний и самосовершенствованию. Что касается личной жизни, то самое опасное время — до конца апреля, когда между близкими людьми могут возникать частые ссоры. — Я советую «затаиться» на четыре месяца, — говорит астропсихолог Валентина Виттрок. — Лучше не предпринимать никаких активных действий и не принимать решений, потому что их последствия могут отразиться на жизни самым непредсказуемым образом. Хотя все это относится лишь к новым проектам, а вот реанимация старых может оказаться очень полезной. К тому же это время можно прекрасно использовать для отдыха, физических упражнений, чтения, медитации. О том, как изменится наша жизнь во время ретроградного движения Юпитера и чего стоит опасаться, Валентина Виттрок рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

— Ретроградный Юпитер — всегда возвращение к чему-то, что нам казалось безвозвратно ушедшим и забытым, — говорит Валентина. — Причем касается это как нашего личного, так и глобального — общественного — уровня. Если говорить о временных параметрах, то речь идет о том, что произошло 12 лет назад — именно столько составляет цикл этой планеты. Так, если в 2007 году вы расстались с любимым человеком, будьте готовы к тому, что он неожиданно объявится в вашей жизни. Как будут развиваться ваши отношения дальше, зависит только от вас. Принято считать, что два раза в одну и ту же воду войти нельзя, но в реальной жизни бывает по-разному. Стоит бороться за свое счастье, если вы в нем действительно нуждаетесь.

— А если речь идет о рабочих планах, которые так и остались нереализованными?

— Вполне возможно и возвращение проектов, которые 12 лет назад были отложены в долгий ящик как бесперспективные. Пришло время их «реанимировать» — скорее всего, именно сейчас сложатся оптимальные условия для их возвращения к жизни. Имеет смысл не терять времени даром и засучив рукава приниматься за дело.

— Юпитер будет влиять на каждого жителя планеты в равной степени?

— Что касается влияния ретроградного Юпитера на каждого конкретного человека, то оно будет зависеть, скорее, от личного гороскопа — точнее, от того, в какой «дом» в нем попадает эта планета. В этом году до декабря Юпитер находится в своем родном знаке Стрельца, поэтому сильнее всего его движение повлияет на представителей данного знака. Но это не значит, что он никак не скажется на остальных. Вспомните, что происходило с вами 12 лет назад, и поймете, чего вам ждать от сложившегося на небе положения.

— Как ретроградный Юпитер повлияет на нас на глобальном уровне?

— Ретроградное движение планеты успеха всегда возвращение каких-то законов, которые хотелось бы откорректировать. Если говорить о возврате к событиям двенадцатилетней давности, которые мы рассматривали применительно к конкретным людям, то стоит вспомнить, чем жил наш мир в 2007 году. Первым пунктом в этом списке можно назвать события в России, где перед выборами президента Владимир Путин поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева, который, в свою очередь, предложил Путину стать премьер-министром. Это позволило ему, несмотря на президентство Медведева, сохранить всю власть в своих руках. Если учесть, что в 2007 году умер Борис Ельцин, расклад может быть очень интересным. Как проиграется эта ситуация под влиянием ретроградного Юпитера, сказать трудно, но то, что она аукнется ее участникам, сомнению не подлежит.

Какие-то интересные события могут произойти и в политической судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В нынешнем году исполняется 12 лет с тех пор, как бывший соратник экс-президента Грузии выдвинул против Саакашвили целый ряд обвинений. Последствием событий в стране стало объявление чрезвычайного положения в стране, а затем и досрочных президентских выборов. Возможно, откроются какие-то новые обстоятельства тех событий или Саакашвили снова будет претендовать на пост президента Грузии.

Не исключено, что появятся новые свидетельства или документы в деле об убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, в котором обвиняли Андрея Лугового. Россия отказалась выдать его Великобритании, теперь же, возможно, обнаружатся свидетельства, которые либо доказательно и окончательно обвинят, либо оправдают Лугового — в любом случае та мрачная история получит свое продолжение.

— Когда нам ждать событий, связанных с ретроградным Юпитером?

— Его влияние на нашу жизнь мы почувствуем не сразу, а через некоторое время: Юпитер — это очень крупная, а потому неповоротливая планета. Разворачивается она довольно медленно, поэтому придется подождать. Возможно, и месяц.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, правда ли, что Нибиру ударит по Земле на Пасху.

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