Муж задержанной с десятью детьми в Грузии украинки заявляет о давлении: новые подробности скандала

Украина

Украинку Юлию Сусляк, которую задержали в Грузии по подозрению в торговле людьми, шантажируют представители грузинской прокуратуры. Об этом «ФАКТАМ» рассказал муж Юлии Юрий Сусляк. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что десять детей Юлии Сусляк вернулись в Украину. Они прилетели в аэропорт «Борисполь» на президентском самолете, и пока будут жить в Ярмолинцах Хмельницкой области у бабушки с дедушкой.

Юлия Сусляк тем временем находится в СИЗО. В конце мая в камеру к Юлии подсадили психически больную женщину, которая пыталась совершить суицид, после чего из камеры забрали все вещи, даже постельное белье. Только после того, как украинка объявила голодовку, психически больную соседку отселили. Юрий Сусляк в интервью «ФАКТАМ» называл происходящее давлением на Юлию со стороны грузинских правоохранителей. А сейчас сообщил, что представители грузинской прокуратуры перешли к шантажу.

- Они предлагают Юле заключить соглашение со следствием, — рассказал «ФАКТАМ» Юрий Сусляк. — Чтобы Юля частично признала свою вину и сказала, что намеревалась продать детей. Говорят, что если она пойдет на такую сделку со следствием, ей присудят всего лишь штраф и отправят домой. Если же Юля на такое не согласится, то они обещают «держать ее под стражей столько, сколько понадобится». Представители прокуратуры дают понять, что суда не будет — они будут максимально затягивать дело, а Юля будет оставаться в СИЗО в ужасных условиях. Жене сказали, что у нее есть выбор: либо признавать вину (которой нет!) и возвращаться к своим детям либо оставаться под стражей неизвестно сколько времени. «И дети будут называть вас не мамой, а тетей», — сказали в прокуратуре.

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То, что они будут всячески затягивать следствие, мы уже поняли. У них нет ни одного доказательства вины Юли. Генетическая экспертиза доказала, что все десять детей нам с женой родные (четверых Юлия Сусляк родила сама, а еще шестеро появились на свет с помощью суррогатных матерей. — Авт.). Версия прокуратуры, что жена этих детей купила, развалилась. Но просто так отпускать Юлю они не намерены. Ведь прокурор уже на весь мир заявила, что Юля — преступница, которая продает и покупает детей. Если сейчас будет открытый судебный процесс (а мы будем на этом настаивать), станет ясно, что это ложные обвинения. Вот они теперь и хотят «решить вопрос» до суда.

По словам Юрия Сусляка, соглашаться на условия прокуратуры Юлия не намерена:

- Как она может признать вину, которой нет? Тем временем представители прокуратуры уже демонстрируют, как могут затягивать следствие. Дело уже должны были отправлять в суд, но прокуратура добилась разрешения продлить расследование. Основания смешные. Например, они увидели в загранпаспорте Юли печать о том, что она когда-то была в Республике Конго. И отправили в Конго по этому поводу запрос. А ответ из этого государства можно ждать полгода, а то и больше. Они так могут отправить запросы во все страны, в которых мы с женой когда-то были. И тем самым смогут затянуть следствие.

Напомним, 37-летнюю украинку Юлию Сусляк задержали в Тбилиси по подозрению в торговле детьми. Грузинскую полицию насторожило, что украинка привезла в Грузию десять детей, которых назвала своими, хотя четверо из них родились в 2017 году. Юлию задержали в тот момент, когда она ехала на оккупированную территорию Абхазии, где ее ждал муж. Сама Юлия сообщила, что все дети ей родные, но шестерых выносили суррогатные матери — поэтому и получилось, что несколько малышей появились на свет в один год.

Позже прокурор по делу Тея Георгадзе заявила журналистам, что, когда Юлия уезжала из Украины (а до Грузии они уехали в Россию), детей в семье было одиннадцать. Но в Тбилиси Юлия Сусляк уже привезла десять детей. Тея Георгадзе сказала, что одиннадцатого ребенка Юлия Сусляк продала на территории Российской Федерации. Сама Юлия во время допроса заявила, что он умер. Но Тея Гиоргадзе утверждает, что в распоряжении следствия есть документ, подтверждающий факт продажи малыша. Именно этот документ, по словам прокурора, стал основанием для предъявления обвинения украинке.

Юрий Сусляк сказал «ФАКТАМ», что ребенок утонул. По его словам, это произошло в тот момент, когда семья жила в России. Юрий прислал в редакцию копию постановления Главного следственного управления по Московской области об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ребенка.

В России семья Сусляк оказалась после того, как в Украине разразился скандал с жилкомплексом «Набережный квартал». Юрий Сусляк достаточно известный в Украине бизнесмен. В публикациях украинских СМИ его фамилия неоднократно фигурировала в деле об организации масштабной строительной аферы. Якобы компания-застройщик, к руководству которой имели отношение Сусляк и его жена, присвоила более 120 миллионов гривен. Это якобы были деньги инвесторов, которые купили квартиры в строящихся домах жилкомплекса «Набережный квартал», но жилья так и не дождались. Юрий Сусляк после строительного скандала покинул Украину. На сайте инициативной группы обманутых инвесторов его обвиняют в финансовых махинациях. Сам Юрий в интервью «ФАКТАМ» сказал, что это неправда, и в Украине в отношении него не открыто никаких уголовных дел. По словам Юрия, он покинул Украину только потому, что опасался происков недоброжелателей. Планировал жить с семьей в России, но из РФ супругов Сусляк депортировали за нарушение миграционного законодательства. После этого семья решила жить в Абхазии. Юрий въехал туда через РФ, а Юлия с детьми хотели заехать через Грузию. Тогда Юлию и задержали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как бабушка детей Юлии Сусляк увидела внуков на «конспиративной квартире». Буквально через неделю детей все же вернули в Украину.

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